1日15時15分、JPX日経インデックス400先物期近2024年12月限は前日清算値比555ポイント高の2万4710ポイントで取引を終えた。出来高は4885枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万4610.05ポイントに対しては99.95ポイント高。 株探ニュース