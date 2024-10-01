1日15時15分、東証グロース市場250指数先物期近2024年12月限は前日清算値比14ポイント高の656ポイントで取引を終えた。出来高は4833枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値665.79ポイントに対しては9.79ポイント安。 株探ニュース