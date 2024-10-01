○経済統計・イベントなど ００：１０米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演 ０８：５０日・マネタリーベース １４：００日・消費者態度指数 １８：００ユーロ・失業率 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：１５米・ＡＤＰ雇用統計 ※中国，インド市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：あみやき，霞ヶ関Ｃ，西松屋チェ 出所：