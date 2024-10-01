日本バドミントン協会は１日、日本代表ヘッドコーチ（ＨＣ）に大堀均氏（５６）が来年１月に就任すると発表した。２０年務めた朴柱奉ＨＣは契約満了で退任する。大堀氏はパリ五輪女子シングルス代表の大堀彩（トナミ運輸）の父。福島・富岡高では監督として桃田賢斗ら多くのトップ選手を育て、現在はジュニア日本代表のＨＣを任されている。元韓国代表で五輪金メダリストの朴氏は２００４年にＨＣに就任。１２年ロンドン五輪で