公明党の新代表に選出された石井啓一氏（写真・長谷川 新）《日本の柱公明党》《大衆福祉の公明党》1964年11月17日、ふたつの立党精神を宣言し、船出した公明党。結党60年という節目を目前に控え、“庶民の党”を標榜してきた同党が、大きな曲がり角に直面している。「9月27日の自民党総裁選で、高市早苗前経済安全保障担当相との決選投票を制した石破茂新首相のもと、早期の衆院解散・総選挙に突入すると見られています。一方、