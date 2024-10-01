２０２５年に百貨店業態となって１００周年を迎える百貨店「天満屋」（岡山）で、オリジナルの１００品目が入った和洋おせちが用意された。３段の重箱に、カキや瀬戸内レモンなど県産食材も詰め込んだ。約２〜３人前、価格は３万５０００円。広報担当者は「世代を超えて楽しめるおせち。家族団らんで囲ってほしい」と話していた。また、今年４月にデビューした岡山駅と出雲市駅（島根県）を結ぶ特急列車「新型やくも」を重箱に