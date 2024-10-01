世界中にショックを与えたM・ナイト・シャマラン監督による大ヒットホラー映画『シックス・センス』。同作で天才子役と注目を集めたハーレイ・ジョエル・オスメントが、2022年3月に俳優業を引退したブルース・ウィリスとの心温まるエピソードを明かした。【写真】オスメント君の子役期→少年期→青年期→現在をみるこの度『シックス・センス』が公開から25周年を迎え、ハーレイがEntertainment Weeklyに登場し、「ブルースから