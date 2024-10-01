ＤｅＮＡは１日、三浦銀二投手、高田琢登投手、ウィルニー・モロン投手（育成）、アレクサンダー・マルティネス内野手（同）、大和内野手、西浦直亨内野手、小深田大地内野手（同）、大田泰示外野手、楠本泰史外野手、村川凪外野手（同）に、来季の契約を結ばないことを通告した。また、嶋村一輝二軍打撃コーチと鶴岡一成二軍バッテリーコーチの今季限りでの退団も発表した。