10月1日は中国の建国記念日にあたる「国慶節」です。大型連休が始まり、鉄道駅は大勢の旅行客でにぎわっています。中国では「国慶節」の1日から7日間の大型連休がスタートします。中国政府はこの期間中、国内外への旅行や帰省などで、延べ19億人以上が一斉に移動するとみています。帰省客「（Q.帰省は楽しみ？）もちろんです。実家に戻るのをずっと心待ちにしていました」「（Q.帰省はどんな気持ち？）まあまあ」連休中の1