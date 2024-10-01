圧巻の成績でシーズンを走り抜けた大谷。プレーオフでの活躍も楽しみだ(C)Getty Images現地時間9月29日、ナ・リーグ地区優勝を決めているドジャースはロッキーズと今季最終戦に臨み、2−1で勝利し、5連勝でシーズンを締めくくった。三冠王の懸かった大谷翔平は、この試合で4打数1安打、1盗塁を記録。打率1位に躍り出ることこそできなかったが、最終成績を打率.310、54本塁打、130打点、59盗塁として、「トリプル3」や、「54本塁