湘南発のヴィーガンドーナツブランド「OLO DONUTS（オロドーナツ）」が、東海エリアに初登場。10月2日（水）からジェイアール名古屋タカシマヤで開催される『〜溢れるパンの魅力〜パンフェスティバル』にお目見えします。チョコレートバンクから登場したドーナツブランド「OLO DONUTS」OLO DONUTSは2023年10月、「MAISON CACAO（メゾンカカオ）」の姉妹ブランドで、鎌倉の銀行跡地に構える「CHOCOLATE BANK（チョコレートバンク）