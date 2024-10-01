ＤｅＮＡは１日、大和内野手、大田泰示外野手、楠本泰史外野手ら１０選手と来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。チームは現在３位で広島とＣＳ争いの真っ只中。２軍は４２年ぶりにイースタン・リーグを制覇し、１０月５日にソフトバンクとのファーム日本選手権が控えているが、戦力整備に踏み切った。▼通達を受けた選手は以下三浦銀二投手、高田琢登投手、ウィルニー・モロン投手、アレクサンダー・マルティネ