1日、アイドルグループ「timelesz」が開催している新メンバーオーディション「timelesz project」が、公式Xアカウントを通じて注意喚起を投稿しました。【写真を見る】【timelesz】新メンバーオーディション応募者・関係者への誹謗中傷や虚偽拡散に注意喚起「法的措置も含めた毅然とした対応」公式Xでは「timelesz project運営本部から、改めてのお願いとなります。」として「timelesz project運営本部から、改めてのお願いとなり