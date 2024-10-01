DeNAは1日、三浦銀二投手（24）、郄田琢登投手（22）、ウィルニー・モロン（23）、アレクサンダー・マルティネス投手（21）、大和内野手（36）、西浦直亨内野手（33）、小深田大地内野手（21）、大田泰示外野手（34）、楠本泰史外野手（29）、村川凪（26）ら10選手と来季から契約を結ばないことを発表した。大和は2018年にFAで阪神からDeNAに移籍、2019年には自己最多の137試合に出場、今季は42試合の出場に留まった。2008年