男子テニスの世界ランク４位ノバク・ジョコビッチセルビア）が、５年ぶりに参戦する上海マスターズを前に、中国のファンに謝罪した場面が話題となっている。ジョコビッチは同大会に合わせ上海入り。過去４度優勝を誇っており、優勝スピーチでは流暢な中国語を披露した。セルビアメディア「スポルタル」によると、大スターの５年ぶりの出場とあって、中国人のファンが空港で出待ちしたが、ジョコビッチは関係者に連れられて別