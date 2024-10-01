球団発表DeNAは1日、嶋村一輝2軍打撃コーチと鶴岡一成2軍バッテリーコーチの退団を発表した。DeNA2軍は28日、大洋時代の1982年以来42年ぶり4度目のイースタン・リーグを制覇したばかりだった。嶋村2軍打撃コーチは現役引退後の2013年オフに2軍打撃コーチに就任。その後中日の1軍打撃コーチなど務め、2018年に再びDeNAへ復帰。2021年から1軍打撃コーチに配置転換され、2022年から2軍打撃コーチを務めていた。鶴岡2軍バッテリ