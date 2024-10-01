Shinji Kitamura［東京１日ロイター］ - 午後３時のドル／円は、前日ニューヨーク市場の終盤からドル高／円安の１４４円前半で取引されている。米株の最高値更新を受けてアジア株が底堅い動きを見せる中、円が広範にじり安となった。ドルは前日海外市場の堅調地合いを引き継ぐ形で、東京でも１４３円前半から１４４円前半へじり高となった。海外ではパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受けて利下げ期待が後退