２０１８年５月１６日に亡くなった歌手・西城秀樹さん（享年６３）の長男・木本慎之介（２１）が６日、自身のＳＮＳを更新し、最新ショットをアップした。インスタグラムに「着心地最高」とつづり、りりしい表情で正面を見据える写真を掲載した。木本は２００３年９月１日生まれで、身長１７５センチ。特技は歌、ドラム、サッカー。今年中に歌手としてデビュー曲を出すことを目指しているという。６月放送の日本テレビ系「踊る