俳優・アーティストの、のんさんが自身のインスタグラムを９月２９日に更新。福島県・猪苗代湖畔を舞台にした、キャンプインの音楽＆アートフェスティバル「オハラ☆ブレイク」に自身が参加した際の写真を公開しました。 【写真を見る】【のん】「刺激的なステージだった」音楽フェス参戦を報告「特別な機会をありがとうございました！」のんさんは「THEE MICHELLE GUN ELEPHANT『バードメン』」「The Birthday『なぜか