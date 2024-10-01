1日午後に臨時国会が召集され、衆議院・参議院の本会議で指名された自民党の石破茂総裁が第102代総理大臣に選出されました。石破氏は総理官邸に入って組閣を行い、皇居での総理親任式と閣僚認証式を経て、夜に石破新内閣が発足します。4日には衆参両院で石破氏が内閣で取り組む課題などについて表明する所信表明演説が行われます。それに対する各党の代表質問が7日と8日にわたって行われる予定です。石破氏はその後、9日に