NEXERは、「永楽堂」と共同で実施した「日本刀の知名度」に関するアンケート調査の結果を9月30日に発表した。同調査は2024年8月14日〜8月21日の期間、全国の男女1,000人を対象にインターネットを用いて行われた。日本刀知名度ランキング日本刀の知名度を調査したところ、最も知名度が高かったのは、「妖刀村正」(44.5%)だった。ゲームや漫画などでもたびたび登場する名刀で、徳川家康とも深い因縁があると言われている。この日本刀