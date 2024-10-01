女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の高城れに（31）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。箱根神社を参詣した様子を伝えた。高城は「先日箱根神社に行った時の」と書き出すと、箱根神社で笑顔の写真をアップ。「お蕎麦食べたり、お参り行って厄祓いしていただいたり、自然の中でウォーキングしたり気持ちよかったなぁ」と振り返り、芦ノ湖をバックに手を合わせる姿も披露した。そして「しかしお土産屋さんで