DeNAは1日、大和内野手（36）、大田泰示外野手（34）、楠本泰史外野手（29）、西浦直亨内野手（33）、2020年ドラフト6位の高田琢登投手（22）ら10選手に戦力外通告し、来季の契約を結ばないことを発表した。19年目の大和は今季42試合、打率・247、本塁打なしの3打点だった。16年目の大田は今季1軍出場はなし。11年目の西浦は8試合、打率・267、本塁打なしの1打点。実績豊富なベテラン陣には厳しい通告となった。また、球団