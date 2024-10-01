27日をもって日本テレビ「news every.」を卒業した元バドミントン五輪代表でスポーツキャスターの陣内貴美子さん（60）が1日、自身のインスタグラムを更新。同番組でお天気キャスターを務める気象予報士・木原実氏への感謝をつづった。陣内は「『木原さ〜ん、そらジロー』と呼んで14年半…」と切り出すと「普段は、スタジオではなく大屋根広場からお天気を伝えてくれる木原さん」とし「その時のお天気に合わせて、爽やかな天気や楽