【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「すごいなあすごいなあ。偉大なロックをたくさん残したんだなあ」（のん） のんが、9月29日に、アメーバオフィシャルブログを更新。男前なオフショットやライブショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 9月28日、福島県猪苗代湖畔を舞台に開催された、キャンプインの音楽＆アートフェスティバル『オハラ☆ブレイク’24 愛でぬりつぶせ』に出演したのん。 翌日