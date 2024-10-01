■中川大志は、高橋海人の高校時代の先輩で大親友 【画像】キンプリ高橋海人＆中川大志の“大親友”2ショット 日本テレビ系『キントレ』公式X（旧Twitter）にて、King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）と中川大志の2ショットが公開され、話題を呼んでいる。 9月28日に放送された番組内のご当地食材で炊き込みご飯を作る「高橋海人の炊飯器の旅」に中川が参戦。高橋の高校の先輩でよくカラオケやボウリ