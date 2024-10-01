1日の日経平均株価は前日比732.42円（1.93％）高の3万8651.97円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1273、値下がりは330、変わらずは39と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはファストリ で、日経平均を114.53円押し上げ。次いで東エレク が73.98円、ＴＤＫ が61.41円、ＳＢＧ が50.31円、アドテスト が39.19円と続いた。 マイナス寄与度は5.1円の押