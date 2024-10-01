【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■新曲「ヴィヴァーチェ」は10月30日配信リリース！ ポルノグラフィティが、新曲「ヴィヴァーチェ」を10月30日に配信リリースすることが決定した。 9月8日にメジャーデビュー25周年を迎えたポルノグラフィティ。「ヴィヴァーチェ」は、9月に開催された『因島・横浜ロマンスポルノ’24 ～解放区～』にて初披露された新曲で、息苦し