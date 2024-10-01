Image:kaercher.com/jp ¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£ËÜÆü2024Ç¯10·î1Æü¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¿¥ó¥¯¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÆâÂ¢¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼ OC 3 Foldable¡×¤ä¡¢K2¥·¥ê¡¼¥ººÇ¹â¤ÎÀö¾ôÎÏ¤ÈÀÅ²»¥â¡¼¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¹â°µÀö¾ôµ¡ K2¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢Karcher¡Ê¥±¥ë¥Ò¥ã¡¼¡Ë¤ÎÀö¾ôµ¡¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì