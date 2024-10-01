山崎製パンは、「ランチパック」のイメージキャラクターを務める女優の小芝風花さんがプロデュースした「ランチパック」2商品を、2024年10月1日〜11月30日までの期間限定、全国の「デイリーヤマザキ」およびスーパー、コンビニエンスストアなどで発売する。パッケージ裏面に「おすすめポイント」「ランチパック」発売40周年を記念し、小芝さんプロデュース企画が2年ぶりに実現した。「ランチパック（バスクチーズケーキ風味）」は