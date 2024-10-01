プロ16年目は1軍出場なしDeNAは1日、大田泰示外野手、大和内野手、西浦直亨内野手ら10選手に戦力外通告を行った。34歳の大田は今季ここまで1軍戦の出場機会がなし。プロ通算では907試合に出場して打率.259、84本塁打、343打点の成績を残している。今季2軍では70試合に出場して打率.264、1本塁打、15打点にとどまっていた。プロ16年目の今季は開幕前に左ハムストリングの肉離れで離脱していた。大田は2008年ドラフト1位で巨人