タレントのはるな愛（52）が1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。子ども時代を語った。「小学校の時は勉強も手つかずで、自分はどうなるんやろうって思って」と切り出し、「図書の時間には大好きな『人魚姫』を読むんです。半分魚で半分人間って言う人魚姫が、なんか自分の中に男と女があるような気がして…いつもそれを読んで涙を流してるんですよね」と、自身とその物語を幾度となく重ねてきたと明