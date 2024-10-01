米大リーグは９月３０日（日本時間１０月１日）、レギュラーシーズン全日程を終了し、ドジャースの大谷翔平選手が５４本塁打と１３０打点で２年連続本塁打王と初の打点王が確定。打撃主要３部門において日本選手初となる二冠を達成した。ＭＬＢ公式は盗塁、ＯＰＳ、安打数を含めた打撃６部門のリーダーズボードを掲載。トップのＯＰＳ（１・０３６）には大谷とデコピンが８月末の始球式登場でタッチしている写真が使われている