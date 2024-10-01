[caption id="attachment_1216624" align="aligncenter" width="360"] 写真のカラーはイメージで今回発売の色とは異なる[/caption]aina style(アイナスタイル)は、和紙布を使用した土に還る(※)素材のワンピース「アイナドレス」を、京都〓島屋S.C.百貨店4階のPOP UP STAGE42で行われるポップアップショップおよび公式ECサイトにて、10月9日(水)より数量限定で新発売する。山崎美弥子さん着用のカシュクールデザインを基に開発土に