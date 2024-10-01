ＪＲ東日本が荷物専用の新幹線車両の開発を検討していることが１日、分かった。トラック運転手不足に伴う「物流の２０２４年問題」や二酸化炭素（ＣＯ２）の排出量削減などに対応するため、新幹線での荷物の輸送量拡大を目指す。専用車両は荷物を搬出入しやすくし、乗客を運ぶ通常の車両と連結することを想定している。