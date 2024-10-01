俳優の梅沢富美男（73）、歌手の研ナオコ（71）が1日、東京・明治座で行われた「梅沢富美男劇団 梅沢富美男 研ナオコ特別公演」の合同取材会に出席した。梅沢劇団は、1986年2月の明治座初御目見得から今年で31回目の登場。座長の梅沢は、明治座最多主演の記録を誇る。人情芝居、歌、舞踊の豪華三本立ての公演。第一部では、笑いあり涙ありの人情喜劇。第二部では、研の「かもめはかもめ」梅沢の「夢芝居」などのヒット曲を歌