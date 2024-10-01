【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＳＥＶＥＮＴＥＥＮ（セブンティーン）が１４日に発売する１２枚目のミニアルバム「ＳＰＩＬＬＴＨＥＦＥＥＬＳ」に米国の有名プロデューサー、ＤＪキャレドとのコラボ曲が収録される。所属事務所のプレディスエンターテインメントが１日、ＳＮＳ（交流サイト）で伝えた。ＤＪキャレドはジャスティン・ビーバー、ドレイク、ジェイ・Ｚなど世界的なアーティストとのコラボで知られ