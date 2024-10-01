自民党の石破茂総裁（６７）は１日召集の臨時国会で第１０２代首相に指名された。皇居での首相親任式と閣僚認証式を経て、夜に自民、公明両党連立による石破内閣が発足した。石破新首相は首相官邸で就任記者会見に臨み、政権運営や重点課題に関して説明。９日に衆院を解散し、衆院選を「１５日公示―２７日投開票」で行う方針を改めて示す考えだ。首相は４日に衆参両院本会議で所信表明演説に臨む。与党は国会会期を９日までと