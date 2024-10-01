梅沢富美男（73）研ナオコ（71）が1日、東京・明治座で、「梅沢富美男劇団梅沢富美男研ナオコ特別公演」取材会に出席した。同公演は3部構成となり、第1部は「大笑い！富美男とナオコの花戦(はないくさ)、女の意気地(いきじ)」を上演。第2部は歌謡オンステージ、第3部は「華の舞踊絵巻」となる。芸能界きっての野球好きでもある梅沢。今シーズン54本塁打59盗塁を記録したドジャース大谷翔平の記録について、「僕が芸能生活59