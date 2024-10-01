2024年11月16日（土）・17日（日）に横浜赤レンガ倉庫で開催される、「Life with Green」がコンセプトのグリーンとグッドミュージックが楽しめるフェスティバル『Local Green Festival’24』のタイムテーブルが発表された。 [CACTUS STAGE]、[SOL STAGE]、そして今年から新たに[HARVEST STAGE]が加わった3つのステージで、総勢30組の豪華アーティストが2日間にわたり、熱いパフォーマンスで