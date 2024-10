Microsoftは現在、Windowsに古くからある「コントロールパネル」の廃止に向けて[設定]アプリの拡張を進めている。TechRadarが「Windows 11 users could get a shiny new ‘Soundscape’ Settings page to replace another bit of the ancient Control Panel」において、Windows 11の開発中の内部プレビュービルドにおいて、コントロールパネルの「サウンド」の設定メニューにある「サウンド」タブの項目を[設定]アプリに移動しよう