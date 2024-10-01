高田潤騎手＝栗東・フリー＝と団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が１０月１日、滋賀県大津市の児童養護施設「小鳩の家」を訪問した。今回は永島まなみ騎手＝栗東・高橋康之厩舎＝がデザインした、１００着限定のチャリティーＴシャツの売上げ金１６万円の目録と、中央競馬ピーアール・センターからのグッズ（ノート、ボールペンなど）を贈呈するために訪れた。０９年以来、コロナ禍の期間以外は毎年夏に多くの騎手たちが「小