【くら寿司×「ワンピース」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第3弾】 10月4日～ 開催 ※なくなり次第終了 くら寿司は、TVアニメ「ONE PIECE（ワンピース）」とコラボした「オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」第3弾を10月4日より開始する。 くら寿司では、9月6日よりTVアニメ「ONE PIECE」とのコラボキャンペ