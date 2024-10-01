東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 雇用統計（8月）08:30 結果2.5% 予想2.6%前回2.7%（完全失業率) 結果1.23倍 予想1.24倍前回1.24倍（有効求人倍率) 日銀短観（第3四半期）08:50 結果13.0 予想12.0前回13.0（大企業製造業・業況判断) 結果14.0 予想12.0前回14.0（大企業製造業・先行き) 結果34.0 予想32.0前回33.0（大企業非製造業・業況判