◇プロボクシングWBO世界ライトフライ級王座決定戦同級1位岩田翔吉（帝拳）＜12回戦＞同級2位ハイロ・ノリエガ（スペイン）（2024年10月13日東京・有明アリーナ）WBO世界ライトフライ級1位の岩田翔吉（28＝帝拳、13勝10KO1敗）が1日、都内の所属ジムで同級2位ハイロ・ノリエガ（31＝スペイン、14戦全勝3KO）との王座決定戦へ練習を公開した。力強いミット打ちなどを披露し「今回負けて次頑張ります、とは言えない。そん