女優の川島海荷（30）が1日までに自身のインスタグラムを更新。カフェでお茶を楽しむ様子を公開した。川島は「tea timeこういう時間好きだし、大事」とつづり、大きなマグカップを手にしながらカメラに向かって微笑む写真を披露した。この投稿にファンからは「上品な雰囲気でとてもお綺麗」「最高最強」「バリ可愛いか〜」「私の永遠の推し」などのコメントが寄せられた。