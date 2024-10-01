日本サッカー協会(JFA)は1日、日本女子代表(なでしこジャパン)の試合に話題のガールズグループ『ME:I』が来場することが決定したと発表した。来場する試合は26日に国立競技場で開催されるMIZUHO BLUE DREAM MATCH 2024の韓国女子代表戦。JFAは公式サイトで「試合を盛り上げていただくパフォーマンス等の詳細は決定次第、お知らせする予定です」とした。ME:Iは日本最大級のサバイバルオーディション番組のガールズ版『PRODUCE