理想科学工業が冴えない。９月３０日の取引終了後、第２四半期累計（４～９月）連結業績予想について、経常利益を２８億円から２７億円（前年同期比１５．２％増）へ下方修正したことが嫌気されている。 為替の影響が想定を上回り、売上高は３７２億円から３８２億円（同９．７％増）へ、営業利益は２２億円から２９億円（同５７．５％増）へ上方修正したものの、営業外損益で為替差損の計上を見込むことが響くという