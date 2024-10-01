毎週月〜金曜 11:55〜13:55放送の日本テレビ「ヒルナンデス！」。水曜日の新シーズンレギュラーに秋元真夏が就任！明日10月2日（水）の放送から登場する。乃木坂46の元メンバーで2代目キャプテンを務めた秋元は、2023年2月にグループ卒業後、タレント、俳優として多方面で活躍。乃木坂46時代はキャプテンながら後輩達からイジられるキャラクターで知られ、グループ卒業後も誰からも愛されるキャラでお茶の間の人気を獲得してきた。