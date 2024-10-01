卓球の「チャイナスマッシュ2024」は10月1日、女子シングルスの2回戦が行われ、世界ランキング12位の平野美宇（木下グループ）は同39位の金娜英（韓国）と対戦。ゲームカウント2ー3で敗れ、ベスト16進出を逃した。 ■3連続デュースで一進一退の攻防 平野はスリージャ・アクラ（インド）との1回戦では序盤から主導権を握る形でストレート勝ちを収め完勝。順当に勝ち進んだなかで日韓対決を迎